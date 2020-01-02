مصر | كان بيلعب.. التحقيقات تكشف لغز مصرع "طفل" بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان بيلعب.. التحقيقات تكشف لغز مصرع "طفل" بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط "طفل" ويدعى "محمد.م" في عقده الأول من العمر، من الطابق الثالث من الشرفة، بمنطقة بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة مع أسرته، أن الطفل أثناء لهوه بالشرفة، اختل توازنه، لسقط جثة هامدة وبه كسور ونزيف داخلي.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى بولاق الدكرور تفيد باستقبال "محمد م" طفل في العقد الأول من عمره، جثة هامدة وبه كسور ونزيف داخلي، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المتوفى باللهو داخل شرفة منزله بالطابق الثالث اختل توازنه.