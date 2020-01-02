شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية توافق على نقل ولاية 37 قرية إلى التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قرى الخريجين ببنجر السكر غرب الإسكندرية والبالغ عددها نحو 37 قرية ويقطنها قرابة 55 ألف نسمة انفراجة لحل أزماتها المتراكمة على مدار أكثر من 50 عاماً بعد موافقة لجنة التقسيم الإدارى في محافظة الإسكندرية على مقترح الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بنقل ولاية القرى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى التنمية المحلية تمهيداً لإنشاء وحدات محلية قروية لها من قبل محافظة الإسكندرية لخدمة القاطنين بها لتنهي معاناة استمرت عشرات السنين.

وأبدى محمد سعد عتمان أمين حزب النور في العامرية واحد الاهالى ارتياحه الشديد لهذا المقترح مؤكداً أن مشاكل القرى الادارية واللوجستية سيتم النظر اليها بمسؤولية خاصة وان الاهالى عانوا لسنوات طويلة من الحرمان والتجاهل بسبب عدم وجود وحدات محلية قروية تقدم الخدمات التنموية المطلوبة لهم مشيرا إلى ان مساحة ارض البنجر 55 الف و500 فدان على جانبي مشروع ناصر حيث يقطن الجانب الايسر منه 20 الف نسمة بعدد قرى 16 قرية وعلى الجانب الايمن من المشروع 42 الف مواطن بعدد 21 قرية.

وأضاف «سعد» لـ«المصرى اليوم»- أن قرار النقل بالولاية ككل بما فيها الزمام الزراعى يعنى «أن كل غرم عليه غرمه» ما يتيح للمزارعين واهالى القرى الاستفادة من الخطط الاستثمارية التي ينفذها حى العامرية ثان وبرج العرب سنوياً بدلا من الحرمان الطويل الذي عانى منها الاهالى وظلوا بلا خدمات لنصف قرن من الزمان لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نقل تبعية 3 قرى بالفعل وفى انتظار الباقى.

وأضاف عيد سعد المغربي والمهندس زارع منيسى من اهالى القري أن قرار نقل الولاية بالزمام الزراعى لن يحدث مشكلة لنا بالعكس سيكون فيه كل النفع خاصة وان نقل الولاية بدون الزمام يعيدنا إلى المربع صفر من جديد حيث سنكون مشتتين ما بين المحافظة فيما يتعلق بالخدمات القروية التنموية ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالشأن الزراعى من زراعات وتسميد وخلافه وانما النقل بالزمام سينهى مشاكل كثيرة لنا.

البداية كما يقول النائب احمد الشريف أنه قدم طلب احاطة مشترك مع الدكتور أحمد خليل خيرالله إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة السابق واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن نقل ولاية قرى الخريجين من وزارة الزراعة إلى وزارة التنمية المحلية بعد معاناة دامت ما يقرب من ٥٠ عاما وبالتالي تقوم عليها المحافظة حتى تتمكن من إنشاء وحدات محلية قروية وتقديم الخدمات إلى سكان هذه القرى والأمر الذي يستلزم أن تكون ولاية الأراضي تابعة للمحافظة وليس خارج ٢ كم من زمامات القرى ونطاقات المراكز وكردونات المدن .

وأضاف «الشريف» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه فور تقديم الطلب انعقدت لجنة التقسيم الإداري المشكلة بقرار من المحافظ رقم ١٢٨٢ وبحضوره هو وكل من اللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد والدكتور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة ورفعت يوسف مدير المديرية المالية والمهندسة إيمان المهدي مدير عام التخطيط والتنمية والعميد تامر مكاوي مدير إدارة اللجان والمجالس واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول والمهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حي العامرية ثان وأيمن أحمد مدير عام بمديرية الضرائب العقارية وبعد المناقشة والدراسة وافقت اللجنة على نقل ولاية هذه الأراضي إلى محافظة الإسكندرية وبما عليها من الأصول والاستثمارات المنصرفة عليها وكذلك أعباء التمويل وذلك بالتنسيق مع كلا من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونية الاستثمارات الخاصة لتنفيذ المشروع وأعبائه المالية.

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وذكر أن اللجنة أكدت في محضر اجتماعها أن الضم يساعد في انشاء وحدات محلية قروية وتقديم الخدمات إلى سكان هذة القرى.

وقال «الشريف» ان نقل الولاية يمثل انفراجة لحل ازمة نحو 64 قرية عالقة بين محافظتى الاسكندرية والبحيرة فيما يعرف بترسيم الحدود مشيرا إلى وجود أكثر من 64 قرية لا زالت «حائرة» وضحية الحدود بسبب «التشتيت» الذي يعانيه سكانها الذين يقدرون بعشرات الآلاف حيث تجد قرى كاملة تتبع إداريا وتعليمياً وصحياً لمحافظة في الوقت الذي تقع هي في زمام محافظة أخرى مما يصيب الاهالى المقيمين بهذه القرى بالتشتت وعدم الاستقرار.

وأوضح إن عملية ترسيم الحدود بين المحافظات في السابق كانت تبتعد عن الواقع واحتياجات المواطنين، ويؤثر في ترسيمها بالاساس ضمان كتلة تصويتية كبيرة لمصلحة بعض النواب في الانتخابات البرلمانية والمحلية مما جعل سكان المناطق الحدودية المتنازع عليها إداريا يعيشون أزمة حقيقية.

بدوره قال المهندس حسن خير الله عضو لجنة الاسكان والتخطيط العمرانى في مجلس النواب أن قرية العزة في الإسكندرية مثال صارخ لنزاع الحدود بين المحافظات، مشيرا إلى أن النزاع الحدودي والخدمي بين محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح يعتبر قمة المأساة التي حلت بسكانها خلال الفترة الأخيرة، حيث تعد قرية العزة التي تفاقمت مشكلتها بين الإسكندرية والبحيرة والتي ترفض فصلها لكونها تقع في زمامها مع أن كل خدماتها ومرافقها تستمدها من الإسكندرية ولا يستفيد سكانها من الأجهزة التنفيذية بالبحيرة بل يعانون من عدم الاعتراف بتبعيتهم.

واشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 1990 يؤكد تبعية قرية العزة للإسكندرية برغم أنها تقع عند الكيلو «43» شرق طريق إسكندرية ـ القاهرة الصحراوي داخل زمام الوحدة المحلية لقرية الناصر التي تتبع مركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة رغم أنها إداريا وتعليمياً وزراعياً وأمنياً تتبع الإسكندرية والخدمات الصحية والكهربائية والتليفونية تتبع البحيرة لافتال إلى أن الإسكندرية طالبت بفصلها عن البحيرة التي رفضت وأصبحت القرية حائرة بين المحافظتين في الخدمات منذ عشرات السنين وحتى الان وكذا القرية «15» تتبع إداريا مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية ولكن الوحدة الصحية بها تتبع البحيرة فتعكس جانبا آخر من المأساة.

وقال أن نفس المشكلة يعانى منها أكثر من 29 قرية بمنطقة بنجر السكر بغرب الإسكندرية التابعة لمشروعات وزارة الزراعة للخريجين، وحوالي 53 قرية بأبيس وشرق الإسكندرية يعانى سكانها من التشتت في الخدمات وتدهورها بين الإسكندرية والبحيرة ومطروح موضحاً أن قرية أبيس 4 تبعد تستمد خدماتها من الإسكندرية ولكن مازال الصراع مستمراً مع البحيرة عليها، وأن منطقة الطابية والعزب المجاورة لها تتبع حي المنتزه بشرق الإسكندرية ومع ذلك فان المعاملات الإدارية تتبع البحيرة كما أن القرى 29، 28، 27 ببنجر السكر تتبع مطروح إداريا بينما معظم الخدمات تستمدها من الإسكندرية، وقرى الناصر ومناطق شمال التحرير والشعراوى حائرة بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة وأطلق البعض على سكانها لقب مطاريد شرق الإسكندرية.

بدوره قال الدكتور مصطفى البخشوان وكيل الوزارة أنه قدم خلال الاجتماع مقترحين إلى الوزير لابداء الرأى بالموافقة من عدمه وهما المقترح الاول يقضى بالاشراف على قرى الخريجين كلا في المحافظة التابعة لها بانشاء وحدات محلية لتسيير امور القرى دون التصرف في الاملاك والاراضى الخاصة بهذة القرى وزماماتها الزراعية دون نقل الولاية والثانى ينص على الموافقة على نقل ولاية هذة الاراضى إلى المحافظة بما عليها من الاصول والاستثمارات المنصرفة عليها وكذلك اعباء التمويل بالتسنيق مع وزير المالية وبنك الاستثمار القومى لسداد مديونية الاستثمارات الخاصة لتنفيذ المشروع واعبائها المالية.

وأوضح «البخشوان» أنه بعد الدراسة ارتأت اللجنة إلى اختيار المقترح الانسب لادارة هذة القرى عمرانيا بحيث يكون من خلال البديل الثانى بشرط نقل القرى بزمامها الزراعى لوجود مديونيات تستحق الاداء طبقا لما جاء براى وزير الزراعة.