شكرا لقرائتكم خبر عن الغلق والإنذار لـ14 مركزًا طبيًا خاصًا ومستشفى في حملة للعلاج الحر بصحة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل المديرية، الخميس، عددا من المراكز الطبية والعيادات الخاصة في إطار جهود مديرية الصحة، لضبط المنظومة الصحية بالقطاع الخاص، حرصا على تقديم خدمة صحية جيدو للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف.

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وتابعت الحملة ٤٨ منشأه طبية خاصة بمراكز المحافظه، والتي أسفرت عن انذار بالغلق لعدد ٢ مستشفي خاص بمركز ببا، وغلق ١٢ عيادة خاصة ومعمل تحاليل بمركز بني سويف.

كما تابعت الحملة ١٦ معمل تحاليل وعيادات خاصة بقرية اقفهص بمركز الفشن لمتابعة انضباط تقديم خدمه صحيه جيده للمواطنين.

كما حررت الحملة محضر إثبات حالة ضد مخزن ادوية غير مرخص بمركز الواسطى شمال بني سويف، داخل معمل تحاليل، وجاري عرضه على النيابة العامة.