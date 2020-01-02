شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء كمال عامر: أمن مصر جزء من الأمن القومي العربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ليبيا دولة جوار تربطها مع مصر علاقات أخوة وجيرة ومصالح مشتركة وحدود تصل إلى 1150 كيلومترا.
وتابع اللواء كمال عامر أن مصر أعلنت عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها لا تتدخل في الشأن اللبيي احتراما للشعب الليبي، حيث تؤمن مصر بعلاج مشاكل المنطقة عبر ثوابت معينة وهي الحفاظ على الدولة الوطنية والتوفيق على الحل السياسي والتوفيق بين الطوائف وعدم التدخل الخارجي في شؤون أي دولة.
وكشف كمال عامر أن جامعة الدول العربية قامت بالاجتماع وقامت بشجب أي تدخلات خارجية في الشأن الليببي وأعلنت مع أنها مع سيادة الدولية الليبية والحفاظ على الدولة الوطنية واستقلال الموقف الليبي كما هو.
وأوضح أن المساس بأمن ليبيا القومي يؤثر تأثير مباشر على أمن مصر القومي، موضحا أن مصر من حقها طبقا للقانون الدولي أن تستخدم جميع الوسائل للحفاظ على أمها القومي بما فيها القوة، موضحا أن مصر دولة سلام وتنادي بتقديم الحلول السياسية، وحريصة على عدم التدخل وترفض التدخل الأجنبي ولكنها أمام أمنها القومي تحشد قواها للحافظ على أمنها القومي.
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