الدوما الروسى يحذر من التدخل التركى فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشؤون الخارجية ديمتري نوفيكوف بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءا وسينعكس سلبا على الشعب الليبى حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، ووفقا لنوفيكوف سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل، ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وقال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ أردوغان فى اتصال هاتفى بأن التدخل الأجنبى يعقد الوضع في ليبيا. وانتفضت المعارضة التركية، ضد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مؤكدين أن مذكرة فائزالسراج دليل على العزلة الدولية وهدفها دعم الإخوان، وأن محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل العسكرى فى ليبيا لن يكون فى صالح أنقرة، داعين الأمم المتحدة للتدخل لمواجهة أطماع أردوغان، موجهين تساؤلات للرئيس التركى قائلين: ماذا ستفعل إذا جاءت إليك أخبار الجنود الأتراك القتلى فى ليبيا؟

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