شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بتشكل مجلس إدارة البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2019 بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامى أحمد أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2019. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزى وعضوية كل من:

جمال محمد عبد العزيز نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى

رامى أحمد أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى

الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل لوزارة المالية يختاره الوزير

المهندس على محمد فرماوى خبيرا مصرفيا.

الدكتورة نجلاء الأهوانى خبيرا اقتصاديا.

الدكتور أشرف العربى خبيرا اقتصاديا.

المستشار تامر الدقاق خبيرا قانونيا.

وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بتشكل مجلس إدارة البنك المركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.