شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر أردوغان من التدخل فى ليبيا ويؤكد: يعقد الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ أردوغان فى اتصال هاتفى بأن التدخل الأجنبى يعقد الوضع في ليبيا وأكد البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر في إدلب بسوريا.

وتابع البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا من أجل حماية المدنيين".

وانتفضت المعارضة التركية، ضد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مؤكدين أن مذكرة فائزالسراج دليل على العزلة الدولية وهدفها دعم الإخوان، وأن محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل العسكرى فى ليبيا لن يكون فى صالح أنقرة، داعين الأمم المتحدة للتدخل لمواجهة أطماع أردوغان، موجهين تساؤلات للرئيس التركى قائلين: ماذا ستفعل إذا جاءت إليك أخبار الجنود الأتراك القتلى فى ليبيا؟