شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مصر تدين بأشد العبارات خطوة البرلمان التركى بالتفويض لإرسال قوات إلى ليبيا.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

مصر تدين بأشد العبارات خطوة البرلمان التركى بالتفويض لإرسال قوات إلى ليبيا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

نيوزويك: سقوط 177 ضحية بحوادث عنف مسلح فى أول أيام 2020 بأمريكا

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه فى الوقت الذى كانت فيه الألعاب النارية تنطلق احتفالا بالعام الجديد فى الولايات المتحدى، كانت أصوات الأسلحة تدوى أيضا، ففى أول أيام عام2020، كان هناك 45 وفاة فى حادث عنف بالأسلحة ليس انتحارا فى مختلف أنحاء أمريكا، وفقا لبيانات مجموعة أرشيف عنف السلاح البحثية، وبإضافة حوادث الانتحار، يصبح عدد القتلى بالسلاح 177.

نائبة المنصورة عن واقعة التحرش: شبابنا مش ممكن يعمل كده.. والفيديو مش واضح

رفضت الدكتورة إيناس عبد الجليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، الاتهامات الموجهة لشباب المنصورة باعتيادهم التحرش بالسيدات والفتيات فى شوارع المدينة، قائلة: "شباب المنصورة راق ولا يمكن أن يصدر منه مثل هذه البذاءات"، لافتة إلى أن مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُظهر التفاف عدد من الشباب حول فتاة ليلة احتفالات رأس السنة الميلادية، لم يُوضح بداية الواقعة وكيفية تجمع هؤلاء الشباب حول تلك الفتاة.

البرلمان التركى يوافق على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا

وافق البرلمان التركى، قبل قليل، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .

مصادر: الانتهاء من عمليات إصلاح خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل

قالت مصادر بقطاع البترول، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الميكانيكية والإصلاحات الخاصة بخط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل، لافتة إلى أنه حاليا جارى تجهيزه للتشغيل، وفي انتظار الاختبارات النهائية وتجهيزات ما قبل التشغيل .

وزيرة التضامن تعلن تطبيق قانون التأمينات الجديد وتخفيض نسبة الاشتراكات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى.

نائب العمرانية لمسئولى محافظة الجيزة: ما يحدث بشوارع الدقى فضيحة

وجه النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، انتقادات شديدة لمسئولى محافظة الجيزة وحى الدقى، بسبب ما يشهده شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى، من القيام بإزالة الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وإزالة الرخام والجرانيت من الأرصفة رغم أنها بحالة جيدة، واستبدالها بالإنترلوك، واصفا ذلك بأنه "فضيحة"، خاصة أن هناك شوارع وطرق فى دوائر أخرى بمحافظة الجيزة أولى بأعمال التطوير والرصف ولا توجد اعتمادات مالية كافية لتنفيذها، ومنها دائرة العمرانية.

قرار جمهورى بتعيين جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 677 لسنة 2019 بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27-11-2019

بيراميدز يخسر من الحرس بهدف أحمد شرويدة

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فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

فائز آغا السراج .. تعرف على أصول رئيس الوفاق الليبية وعلاقته بتركيا.. صور

تتوالى الفضائح التى تلاحق فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المدعوم من الميليشيات المسلحة، وكشف مصادر ليبية عن سبب توجه السراج للارتماء فى أحضان النظام التركى لتقديم الدعم العسكرى لميليشياته فى طرابلس.

عبد الله السعيد يمدد تعاقده مع بيراميدز ويرفض كل العروض

عقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة ، وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلاى الميركاتو الشتوى الجاري.

أردوغان يقتل البراءة.. طفلة ليبية تستغيث من الحرب وسوء أوضاع المخيمات

تتجه الأوضاع الليبية في الوضع الراهن من سيئ، إلى أسوأ، فقد تسبب التدخل التركى في الأراضى الليبية، ومحاولات الرئيس أردوغان غير الأخلاقية ولا الشرعية فى التدخل في الشأن الليبى، بسبب ما يمتلكه من مطامع داخل الأراضى الليبية، من خلال اتفاقيات "مشبوهة" مع فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس.

صور.. بابا نويل يوزع هدايا للأهالى والأطفال المرضى "على حمار" بإحدى قرى أسيوط

بابا نويل من نوع آخر يختلف عن ذلك الذى يتجول فى شوارع أوروبا أو المناطق الراقية بالقاهرة، جاء يطرق أبواب الأهالى البسيطة فى إحدى قرى الصعيد واختار منهم الأطفال المرضى ليدخل على قلوبهم السعادة احتفالا ببداية العام الجديد، فكرة صورها وجسدها شابين من محبى الخير لمصر.

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام نجوم الدورى الإنجليزى "محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز" لحضور حفل جوائز كاف-بيك الباتروس لأفضل لاعب فى أفريقيا 2019 بالغردقة.

دار الافتاء توضح حكم نشر صور الموتى على "فيس بوك" وطلب الدعاء لهم.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول نشر صور الموتى على مواقع التواصل الاجتماعى نصه: "ما هو حكم نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعى بنية دعاء المتابعين له بالرحمة والمغفرة؟".

تقارير: رينجرز الأسكتلندى يخطط لضم مصطفى محمد فى يناير

كشفت تقارير صحفية اسكتلندية، أن نادي رينجرز الاسكتلندي الذي يتولى تدريبه ستيفن جيرارد نجم نادي ليفربول الانجليزي المعتزل يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بإبرام عدة صفقات للذهاب بعيداً في مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، بجانب مواصلة الصراع مع الغريم التقليدي سيلتك على حصد الالقاب المحلية.

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة