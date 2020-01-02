شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: القبض على 7 من المتهمين في التحرش بـ«فتاة المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف قطاع الامن العام، باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، عن تفاصيل القبض على 7 متهمين «6 طلاب وماسح احذية» في واقعة التحرش في المنصورة، وذلك عقب ان نحج فريق البحث عن طريق استخلاص الصور من الفيديوهات في تحديد هوية الفتاتين، وضبطت 7 متهمين، وتم احالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت المتابعة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان تحرش بفتاة بمدينة المنصورة، يتضمن ظهور أحدى الفتيات تقوم بالصراخ بين مجموعة من الشباب والصبيه بشارع الجمهورية، وقيام بعض الشباب بدفعها داخل سيارة للانصراف من التجمع.

وتشكل فريق بحث، وتمكن تحديد شخصية المجنى عليها تبين انها «طالبه»- 20 سنه- مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها- 20 سنه- طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبيه والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتتدخل بعض الماره في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من الماره، كما تم التوصل إلى الفتاة الاخرى،توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنه- وطالبى- 20سنه- و«ماسح أحذية»- 20 سنه -، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.