شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء عن الجيش المصري: خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية، دعمها لخطوات الدولة المصرية عقب قرار البرلمان التركي بالسماح بإرسال قوات إلى ليبيا، قائلًا: «خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون».

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ودشنت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، هاشتاج: «#كلنا_الجيش».

واجتمع مجلس الأمن القومي أمس الخميس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.