شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يشرح الفرق بين الشبهات والوساوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بداخل كل إنسان شبهات ووساوس.
وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الخميس، أن هناك فرقا بين الشبهات والوساوس.
وأوضح مقدم برنامج «لعلهم يفقهون»، أن الشبهات مثل أنك لا تعلم أن الله ليس له ولد أم لا، مشيرا إلى أن هذه شبهة، ومثل هل القرآن من عند الله أو ليس من عند الله.
وبيّن أن الشبهات يتم المحاسبة عليها، إذا لم يُسأل عنها، مشيرا إلى أن السؤال فيها يكون لأهل الذكر.
كما أشار إلى أن الناس ليسوا سواسية في فهمهم للقرآن الكريم، فهناك من يقرأ القرآن ويفهم معانيه وهناك من لا يفهم معانيه.
كما أوضح أن الوساوس، أمور تحتاج إلى خبرة ولا تحتاج إلى علم، مشيرا إلى أنها أمور تتعلق بالذات الإلهية ووجود الله، وأحكام الوضوء والطهارة مثلا.
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