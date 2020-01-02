«الأعلى للإعلام» يعد نموذجًا للتصريح بمشاركة الأطفال القصر في عمل إعلامي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعدّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، نموذجًا للتصريح بمشاركة الأطفال القصر في عمل إعلامى وموافقة ولي الأمر وذلك ضمن مدونة السلوك الخاصة بالطفل في مختلف وسائل الإعلام.
وتضمن النموذج إقرارا من ولى أمر الطفل بأن المؤسسة الإعلامية قد أوضحت بشكل كامل طبيعة مشاركة طفله في هذا العمل وأنه يتفهم الغرض منه وأنه قرأ أسئلة المقابلة أو البرنامج النصي أو السياق الذي سيشارك فيه طفله وأنه تأكد من أن مساهمة طفله لا تحتوى على أي شيء غير مناسب من شأنه أن يشكل خطرا على سلامته بشكل عام أو يضر به أو يضر بسمعته أو ينتهك أي من حقوق المؤلف.
وجاء في نموذج التصريح أنه يوافق على أن تشمل مشاركة طفله في العمل على تصويره أو التسجيل له والتقاط صور فوتوغرافية له وفقا للشروط المتفق عليها وأنه يوافق على أن تستخدم أي لقطات أو تسجيلات أو مقاطع فيديو ناتجة عن ذلك بشكل عام بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر أو مواد التسويق والدعاية الخاصة بالعمل في جميع الوسائط بما في ذلك المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.
وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه يتم استخدام هذا النموذج عند مشاركة الطفل في أي عمل إعلامى بما في ذلك البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية والإنتاج الفنى والإعلانات وأى أنشطة وسائط إعلامية آخرى ذات صلة .
كان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قد أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الخاصة بالطفل في مختلف وسائل الإعلام.
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