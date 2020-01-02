شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل ترهونة فى ليبيا: حى على الجهاد.. وسنحمل السلاح لمواجهة غزو تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس قبائل ترهونة في ليبيا القبائل العربية الليبية للوقوف صفًا واحدًا ضد العدو التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل وهم الأتراك، مؤكدين أن تركيا كانت سببًا رئيسًا في تبادل الأدوار الاستعمارية على ليبيا، ودعا المجلس في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة الليبية، تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو العاصمة طرابلس، لافتين إلى أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا.

وأشار مجلس مشايخ ترهونة إلى أن الحكم الأردوغاني لن يستثني أحدًا من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك، مضيفة "لا تتأخروا ولا تقفوا موقف الحياد.. فاليوم لا مجال لمنطق الحياد.. إما أن تكون أو لا تكونوا".

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ودعا المجلس أبناء القبائل الليبية في الشرق والجنوب والغرب لحمل السلاح لمواجهة الأتراك، وتابعوا بالقول "حي على الجهاد حي على الجهاد"، مشيرًا إلى أن الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه الآباء بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد.