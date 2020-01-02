شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، مصر تحذر من التدخل العسكرى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات.

مصر تحذر من التدخل العسكرى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

وزيرة التضامن تعلن تطبيق قانون التأمينات الجديد وتخفيض نسبة الاشتراكات Advertisements

الرئيس يكلّف الحكومة بحصر أصول وممتلكات الدولة لاستغلالها بالشكل الأمثل

قرار جمهورى بالتجديد لنائبي رئيس "اقتصادية قناة السويس" لمدة عام

الحكومة: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2020 فى مصر

طقس الغد بارد وأمطار تصل للقاهرة وشمال الصعيد والصغرى بسانت كاترين "صفر"

إيقاف الحكم على السعيد 6 أشهر ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى

عبد الله السعيد يمدد تعاقده مع بيراميدز ويرفض كل العروض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.