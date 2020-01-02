الإرهاب وأزمات المنطقة.. 3 اجتماعات لمجلس الأمن القومي برئاسة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمجلس الأمن القومي؛ لمناقشة تطورات الملف الليبي. ويعد الاجتماع هو الثالث منذ توليه رئاسة البلاد.

ويرصد "الخليج 365" الاجتماعات التي عقدها الرئيس بـ"مجلس الأمن القومي" كالآتي:

الاجتماع الأول 2015

ترأس الرئيس السيسي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2015، الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، منذ توليه السلطة، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم: رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

واستعرض الاجتماع، عددًا من الموضوعات، في مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية.

وجرى التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة.

واستعرض المجلس، ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة.

كما بحث المجلس تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، إضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب، واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

وناقش المجلس، عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية.

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الاجتماع الثاني 2016

في يوم 19 مايو 2016، اجتمع مجلس الأمن القومي، برئاسة السيسى، لمتابعة المناقشات التي تطرقت إلى التطورات الإقليمية والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

وأكد المجلس، أهمية توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في التوصل لحلول سياسية تُنهى الأزمات القائمة، وتضمن الحفاظ على سيادة هذه الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن ضرورة صون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها.

كما أكد المجلس، أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، لاسيما فى ضوء ما تواجهه المنطقة في الوقت الراهن من اضطراب وتوتر وما تشهده بعض الدول التي تتعرض لأزمات من انتشار التنظيمات الإرهابية بها وتمددها.

من جانبه، وجّه الرئيس السيسي، فى هذا الإطار بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية بما يضمن أمن وسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة.

الاجتماع الثالث 2020

اجتمع المجلس، الخميس 2 يناير 2020، برئاسة السيسي، لمناقشة مفاوضات سد النهضة وأزمة ليبيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض عددًا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأضاف راضي، أنه تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.