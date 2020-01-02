مرور الجيزة: غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لشارع الهرم لتنفيذ أعمال نقل خط الغاز الطبيعي ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وكشفت الإدارة مساء الخميس أنه سيتم غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاهين لمدة 3 أيام، اعتبارا من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل، ويكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الخامسة صباحاً خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الهرم بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم.

ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة مسؤولي شركة الغاز الطبيعى بسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشئ لأصله على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال.