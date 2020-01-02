أمن الجيزة يوقع عصابة لسرقة ألواح الطاقة الشمسية في الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على عناصرتشكيل عصابي تخصص نشاطهم في سرقة ألواح الطاقة الشمسية.
تحريات الرائد هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات البحرية، توصلت إلى أن 3 أشخاص كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة التوليد بالأراضي الزراعية، متخذين دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع.
فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تنسيقا مع العقيد يحيى زغلول مفتش مباحث الواحات.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من القسم من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة المُعدة لهم، وأقروا بارتكاب 12 واقعة، وأرشدوا عن مكان تصريف المسروقات لدى اثنين من عملائهم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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