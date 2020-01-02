مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت التحقيقات، أن عاطلين قاما بسرقة 8 شقق سكنية بمنطقة إمبابة، وتكوينهما تشكيلاً عصابيًا، لسرقة المساكن بأسلوب التسلق، وكسر النوافذ لسهولة دخول الشقق وسرقة محتوياتها من أجهزة كهربائية ومصوغات ذهبية، ثم بيعها لأحد المحلات بأقل الأسعار، للحصول على مبالغ مالية، وتقسيم المبالغ عليهم.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عاطلان لهما معلومات جنائية. بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق"، مُتخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.