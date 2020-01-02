مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بإمبابة

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين قاما بسرقة 8 شقق سكنية بمنطقة إمبابة، وتكوينهما تشكيلاً عصابيًا، لسرقة المساكن بأسلوب التسلق، وكسر النوافذ لسهولة دخول الشقق وسرقة محتوياتها من أجهزة كهربائية ومصوغات ذهبية، ثم بيعها لأحد المحلات بأقل الأسعار، للحصول على مبالغ مالية، وتقسيم المبالغ عليهم.