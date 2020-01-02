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مصر | 3 أشقاء يشعلون النيران في منزل جارهم بحلوان

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طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية، بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط وإحضار 3 متهمين أشقاء هاربين فى واقعة إضرام النيران فى منزل جارهم بسبب خلافات الجيرة.

تلقى النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بقيام 4 أشخاص، بإضرام النيران في منزله، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 أشقاء بارتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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