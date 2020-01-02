مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى في ذبح ربة منزل بالأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى في ذبح ربة منزل بالأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مصلحة الطب الشرعى فى إرسال التقرير الخاص بجثة سيدة عثر عليها مذبوحة، داخل مسكنها بمنطقة الأسمرات.

وكشفت مناظرة النيابة فى وقت سابق، أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، ترتدى ملابسها كاملة وعثر عليها مسجاة على ظهرها وبالكشف عليها تبين وجود جرح طعني غائر بمنطقة الرقبة، أسفر عن الوفاة، كما تبين تعرض المجنى عليها لنزيف شديد وتم التحفظ على الجثمان بمعرفة النيابة، التى قررت انتداب الأطباء الشرعيين لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثه والتصريح بدفنها عقب ذلك،

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة، لسماع أقوالهم حول الحادث.



كان قسم شرطة المقطم تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، ربة منزل وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على مبالغ مالية، كانت المتهمة أقرضتها للمجنى عليها.



وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام.