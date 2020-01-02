مصر | النقض العسكرية تؤيد سجن ناشر رواية "الملاك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقض العسكرية تؤيد سجن ناشر رواية "الملاك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت محكمة النقض العسكرية حكمًا بحبس مؤسس دار نشر "تنمية" خالد لطفي خمس سنوات، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الاسرائيلي "الملاك: أشرف مروان".

صدر الحكم بعد اتهام لطفي بنشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، بعد توزيعه رواية “الملاك” للمؤلف الإسرائيلي “يوري بار جوزيف”.

وتعود وقائع القضية، عندما اتفق صاحب دار نشر “تنمية” على نشر طبعة مصرية من الكتاب المثير للجدل بالتعاون مع الناشر الأصلي “الدار العربية للعلوم ناشرون” اللبنانية.

و”الملاك” رواية إسرائيلية تزعم أن رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، كان يعمل عميلا مزدوجا، بينما الرأى المصرى يرى أنه كان يعمل مستشارا للرئيس السادات، وكان يقوم بعمل وطني فى اطار خطة الخداع الاستراتيجى لحرب أكتوبر وسميت بهذا الاسم كونه اللقب الذي كان يُطلق على أشرف مروان.