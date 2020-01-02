مصر | شاهد.. لحظة دهس طالب تحت عجلات قطار ببني سويف

حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو لحظة دهس طالب في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، أسفل عجلات قطار.

ولقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب ويدعى "أحمد. س. ر"، 17 سنة، ومقيم بمركز الواسطى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.