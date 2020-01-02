مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مصرع طالب بالجيزة ومقتل مزارع في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مصرع طالب بالجيزة ومقتل مزارع في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"حاول الهرب".. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طالب بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا ومصرعه مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لعقار بالجيزة، أن المجني عليه كان تربطه علاقة عاطفية بطالبة 19 عامًا، فحضر لمنزلها بصحبة شقيقتها 16 عامًا، في عدم تواجد والدهما، إلا أنه حضر الأب فجأة بصحبة إثنين من أصدقائه وتفاجئ بوجود الشاب، فقام بضبطه والتعدي عليه بالضرب، واحتجزه بإحدى الغرف لحين حضور أسرته.

سائق يمزق جسد صاحب مزرعة في الإسماعيلية

قتل عاطل، صاحب مزرعة، لشكة في وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة الأول، في الإسماعيلية.

ننشر تحقيقات النيابة في قتل مندوب مبيعات بمصر القديمة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات فى واقعة قتل مندوب مبيعات على يد عاطل بإطلاق النار عليه مما أدى الى وفاته، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصرع مزارع بطلقة في الإسماعيلية

لقي مزارع مصرعه بطلقة طائشة، من طالب يحمل السلاح في الإسماعيلية، في أثناء التقاط صورة.

"33 قضية وحكم بالإعدام".. سقوط أخطر عنصر إجرامي في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية لـ٦ فبراير

قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة، راسبة في ٧ مواد دراسية، لجلسة ٦ فبراير المقبل، للمستندات.

السبت.. إغلاق محور جوزيف وتحويلات مرورية في النزهة (تعرف عليها)

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مساء اليوم الخميس، تحويلات مرورية بمحور جوزيف تيتو في النزهة بسبب إجراء غلق كلى للطريق، لتركيب جسم معدني لكوبري مشاه، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء مدة الأعمال.

