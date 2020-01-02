مصر | 'شاف بنته في وضع مخل'.. مفاجآت بشأن مصرع 'طالب الجيزة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'شاف بنته في وضع مخل'.. مفاجآت بشأن مصرع 'طالب الجيزة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن مفاجآت حول واقعة سقوط طالب من الطابق السادس بمنطقة الجيزة، وتبين أن الطالب كان خطيب الفتاة، ويوجد بينهما علاقة غير شرعية، وسبق ضبطه داخل غرفة الفتاة منذ أربعة أشهر، ويوم الواقعة، شك والد الفتاة بتواجد شخص داخل الشقة لطلب ابنتيه مأكولات من مطعم.

وأضافت التحريات أنه بتوجه والد الفتاة إلى غرفتها وجد الطالب في وضع مخل مع ابنته، وفقد الطالب الوعي على إثر ذلك، وبعد إيفاقه حاول الهروب من والدها، وعن طريق التسلق إلى السطح إلا أنه شعر به وأمسك قدمه وحاول جذبه للداخل خشية سقوطه إلا أنه اختل توازنه وسقط بمدخل العقار وتوفى متأثرًا بإصابته.

كان لقى طالبا مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الجيزة متاثرا بإصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بسقوط طالب، 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل دائرة قسم الأهرام، من أعلى عقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة، الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، والرائد هشام فتحي معاون القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوطه من نافذة شقة ملك عاطل 45 سنة، له معلومات جنائية، بالطابق السادس بذات العقار ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل وإثنين من أصدقائه "ميكانيكى، تاجر حبوب" وإبنتى العاطل "19 سنة، وطالبة 16 سنة" داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم قرر العاطل بأن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بإبنته ومنذ حوالى أربعة شهور تردد عليها بالشقة فقام بضبطه وتعدى عليه بالضرب وأجبره على توقيع إيصال أمانة واليوم حضر الطالب للشقة حيث كان يتواجد بداخلها إبنتيه وطلبا منه بعض المأكولات وعقب ذلك حضر والدهما وبرفقته صديقيه وفوجئوا بوجود الطالب فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحتجزوه بإحدى غرف الشقة لحين حضور أهليته.

وأضاف أنه أثناء ذلك حاول المجنى عليه الهرب من النافذة عن طريق التسلق إلى السطح إلا أنه شعر به وأمسك قدمه وحاول جذبه للداخل خشية سقوطه إلا أنه إختل توازنه وسقط بمدخل العقار وتوفى متأثرًا بإصابته، أيد ذلك صديقى مالك الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.