أخبار مصر | رئيس "السكة الحديد" يتفقد مواقع التشغيل على خط القاهرة - الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "السكة الحديد" يتفقد مواقع التشغيل على خط القاهرة - الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مواقع التشغيل على خط "القاهرة - الإسكندرية" للإطمئنان على انتظام حركة سير القطارات وتقدم الأعمال بمشروع كهربة الإشارات بالخط.



وبدأت الجولة داخل محطة شبرا الخيمة بالمرور على مكاتب صرف تذاكر القطارات، والتأكد من حسن سير العمل بها وانتظام حركة سير القطارات بدائرة المحطة، وتفقد موقع تهدية قطارات خط "القاهرة - منوف - طنطا"، كما تواصل مع استشارى المحافظة وحى شبرا لسرعة الانتهاء من أعمال النفق.



وشدد رسلان، على الشركة المنفذة والإدارة المركزية لهندسة السكة بضرورة الإلتزام بالموعد المحدد لدخول برجى سندنهور وطوخ الخدمة والمحدد لهما النصف الأول من شهر مارس العام الجاري.



وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة على شركة النيل العامة للإنشاء والرصف المسئولة عن أعمال التطوير المدنى لمزلقانات ميت عاصم وسندنهور، الانتهاء من أعمالها والالتزام بتسليم المزلقانات لشركة تالس فى الموعد المقرر.



واختتم رئيس هيئة السكة الحديد، جولته بتفقد محطة قويسنا، حيث حث العاملين على حسن معاملة الجمهور والالتزام بتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بمرافق المحطة، وضرورة إلتزام جميع العاملين بالظهور بالمظهر الذى يليق بمرفقهم العريق ويتماشي مع خطة التطوير الشاملة لكافة قطاعات السكة الحديد.