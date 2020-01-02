أخبار مصر | "تشريعية النواب": وزير العدل يحقق مطالب المصريين بحل أزمة الشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشريعية النواب": وزير العدل يحقق مطالب المصريين بحل أزمة الشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 10654 لسنة 2019 والذي تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية على أن تعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءا جيد للغاية.

وأضاف الطماوي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن المستشار عمر مروان سبق له أن تولى مسئولية مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري لفترة من الفترات السابقة ويدرك تمامًا حجم طموحات وآمال المصرين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العاملين بمصلحة الشهر العقاري، مُشيرًا إلى أنه منذ اللحظات الأولى التي أصبح بها وزيرًا للعدل بالتعديل الوزاري الأخير استهدف وضع آليات جديدة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين في تعاملاتهم أمام الشهر العقاري من ناحية، وبمشاكل العاملين بالمصلحة في ناحية أخرى.

كما أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المستشار عمر مروان باعتباره رجل قانون مُميز يدرك تمامًا التفسير الدقيق لنص المادة 199 من الدستور والتي نصت على:" الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".

