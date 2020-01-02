أخبار مصر | "حقوق إنسان النواب": إرسال قوات تركية إلى ليبيا يزيد الإرهاب في المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق إنسان النواب": إرسال قوات تركية إلى ليبيا يزيد الإرهاب في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النائب علاء عابد، رئيس لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والبرلمان العربي، تصويت البرلمان التركي بالموافقة على قرار إرسال قوات تركية الى الجمهورية العربية الليبية، مُؤكدًا أن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوع جديد من الإرهاب.

وأضاف عابد، أن تصويت البرلمان التركى بالموافقة على ارسال قوات إلى ليبيا سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التى تؤكد على حرية العيش فى سلام، لافتا إلى أن كل التصرفات والسياسات التركية فى سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاة "قبرص واليونان" كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.

وطالب رئيس لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والعربي، المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمواجهة هذا القرار الخاطئ للبرلمان التركى، لافتا إلى أن هذا القرار الخطير سيزيد من تعقيد الامور، مؤكدًا ان تصرفات رجب اردوغان والبرلمان التركي مخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التى تحترم حقوق الدول فى تقرير مصيرها.

وناشد علاء عابد، جميع القوى السياسية والشعب الليبيى بالوحدة والوقوف خلف مؤسساته الشرعية والجيش الليبيى لمواجهة الأطماع التركية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضية ضد الأطماع فى السيطرة على مقدراته التى يتزعمها رجب أردوغان وفايز السراج للحصول على ثروات وخيرات بلاده.