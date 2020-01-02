أخبار مصر | تكليف نيفين القباج بأعمال رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكليف نيفين القباج بأعمال رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتكليف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لحين تعيين رئيس جديد لها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، قد أعلنت بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى.

وأكدت الوزيرة، أن القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل، أو صاحب المعاش، أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، حيث إنه قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا، وشروط الاشتراك والاستحقاق وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، كما وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة، واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات، وكذلك الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأوضحت القباج، أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما أشارت إلى إنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين.