أخبار مصر | من الفرما إلى أسيوط.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الفرما إلى أسيوط.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها إن مسار رحلة العائلة المقدسة يضم ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وأضاف البيان أن الرحلة بدأت دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقى للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان" والبراموس والقديس أبو مقار.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان، ومنها إلى كنيسة المعادى وهى نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه، مشيرة إلى المقولة الشهيرة "مبارك شعبى مصر" وصولًا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

وأوضح البيان أنه حاليًا يتم تطوير شجرة مريم بمنطقة المطرية، أحد أبرز مزارات العائلة في مصر، ويتضمن تشغيل شلالات المياه، وتجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة في مصر، وتاريخ شجرة مريم من خلال أفلام تسجيلية ووثائقية.

جاء بيان وزارة السياحة والآثار عقب انتهاء الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، لأعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء، والمنطقة المحيطة بها ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.