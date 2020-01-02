أخبار مصر | أسوار حديثة وقاعات عرض.. تفاصيل خطة تطوير شجرة مريم بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوار حديثة وقاعات عرض.. تفاصيل خطة تطوير شجرة مريم بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن مشروع تطوير شجرة مريم تضمن ترميم الشجرة وعمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، لتفقد أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء والمنطقة المحيطة بها ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

وأضاف مصطفى أن التطوير شمل أعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة الحديقة العامة وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتي عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.

كما استمعوا إلى شرح من المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحي بالمنطقة ونقل المرافق التى تتم حاليًا، حيث أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهي منها خلال شهر فبراير القادم، ووجه شعراوي بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي وعدم حدوث أي تأخير نظرًا لأهمية هذا المشروع القومي المهم لمصر.

الجدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلي مصر يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة والآثار ويؤدي إلي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.