أخبار مصر | طلب إحاطة حول معوقات زيادة رسوم زيارة المحميات

وأوضح "المسعود"، أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار، حيث أثار حالة من الغضب لدى العاملين بالأنشطة السياحية، والبحرية، وبالمحميات الطبيعية المعنيين بتطبيقه، وصلت لحد الإضراب عن العمل، نتيجة تأثيره على انشطتهم السياحية، مما دفع كلا من وزارة البيئة والسياحة والأثار مجتمعين إلى بحث هذا الأمر وإرجاء تطبيقه.

وأضاف أنه نظرًا للمعوقات التى تواجه تنفيذ القرار لابد من إيضاح أثره على السياحة المصرية، وهل سيضر بالتنافسية السياحية لمصر خاصة فى ظل تعافيها مؤخرًا، وتوضيح الجهة التى ستتولى عملية تحصيل الرسوم والجهة التي ستؤل إليها.