شكرا لقرائتكم خبر عن أعطى محاضرة أعلى سطح الكلية.. إحالة أستاذ بطب بني سويف للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى بنى سويف الجامعى، الخميس، عضو هيئة تدريس بالكلية وأفراد الأمن الإدارى وعامل مدرج للتحقيق على خلفية واقعة اصطحاب عضو هيئة التدريس لطلاب الفرقة الأولى إلى سطح الكلية لإلقاء المحاضرة نظرا لانشغال المدرج في ذلك التوقيت.

Advertisements

وأشار مرسى في تصريحات إلى أنه التقى بطلاب الفرقة الأولى لتوضيح بعض الأمور ومنها أن عددهم هذا العام يبلغ 450 طالباً وطالبة وتم زيادة عدد القبول هذا العام من طلاب الكلية من أبناء المحافظة بعد العرض على لجنة التنسيق مع وزير التعليم العالى والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فتم تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب جامعة بنى سويف لكى تستوعب الكلية جميع أبناء المحافظة هذا العام بدلا من الالتحاق بكليات الطب بالمحافظات الأخرى وتوفير الجهد والمشقة على الطلاب وأسرهم.

وأوضح عميد كلية الطب أن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وافق على إعطاء 3 مدرجات بكليات الحقوق، حاسبات ومعلومات، والطب البيطرى لكى تستوعب هذه المدرجات إعداد الطلاب ويتم إلقاء المحاضرات يوميا للطلاب داخل أحدى هذه المدرجات مؤكدا أن الكلية تقوم ببناء 5 مدرجات جدد سيتم من خلالها استبعاب الطلاب الجدد بداية من العام القادم.

وأكد الدكتور عاطف مرسى أنه فورا علمه بالواقعة تم عرضها على رئيس الجامعة الذي إحالها إلى التحقيق لدى المستشار القانونى للجامعة.