شكرا لقرائتكم خبر عن مد مهلة إلغاء الغرامات الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات حملت رقم 19 لسنة 2019، بمناسبة البدء في العمل بمنظومة الإقرارات الإلكترونية «قيمة مضافة»، والتي استلزم معها مد مهلة تقديم الإقرارات عند بعض الفترات الضريبية.

وبحسب بيان، تقرر بناء على تعليمات عبدالعظيم حسين رئيس المصلحة، مد الفترة الضريبية التي بدأت في نوفمبر 2018، حتى 3 فبراير 2019، الفترة الضريبية من ديسمبر 2018، حتى الثالث من مارس 2019، الفترة الضريبية من فبراير 2019، حتى الخامس من مايو 2019، الفترة من يوليو 2019 حتى الأول من أكتوبر 2019

على أن يراعى في ذلك عدم تحرير أي مخالفات أو تحصيل أي غرامات من المسجلين الذين قاموا بتقديم اقراراتهم الضريبية، وفقا لتاريخ نهاية مدة تقديم الإقرار، شريطة أن يكون المسجل مسددًا للضريبة المستحقة عن تلك الفترة، خلال المدة القانونية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.