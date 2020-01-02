شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» تستجيب لطلب مواطن من ذوي الاحتياجات بالعمل في وحدة صحة البعيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالبعيرات التابعة للإدارة الصحية للقرنه، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقاً للمواعيد المحددة، مشيراً إلى أن الوحدة تخدم حوالي 18700 مواطناً، كما أبدت الوزيرة عدداً من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات والأسوار والصرف الصحي للوحدة.

وأشار إلي أن أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهالي القرية استوقف وزيرة الصحة والسكان، وطلب منها الحصول على فرصة عمل بالوحدة بعد الانتهاء من تجهيزها كمدخل بيانات، حيث استجابة الوزيرة على الفور ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتلقي طلب المواطن وتكليفه كمدخل بيانات ضمن العاملين بالوحدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس التي تشمل "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.