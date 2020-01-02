شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» ترد على شائعة تطوير إنترلوك البطل «أحمد عبدالعزيز» و«شهاب» بـ20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة الجيزة ما نُشر بعدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن تطوير «الانترلوك» بشارعى البطل «أحمد عبدالعزيز» و«شهاب» بتكلفة 20 مليون جنيه.

وفى بيان توضيحى عما تردد أن المحافظة تحتاج في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية إلى التطوير الشامل، في ضوء مرور فترات زمنية كبيرة على آخر تطوير لها، ومنها شارعى البطل «أحمد عبدالعزيز» و«شهاب».

Advertisements

حيث لم يتم التطوير بهما منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وما تخللها من أعمال حفر، لمواجهة الحالات الطارئة للمرافق، مما أدى إلى سوء حالتها.

وقامت المحافظة بالتعاقد مع شركة «المقاولون العرب» لتطويرهما، بتكلفة تُقَدر بنحو 20 مليون جنيه، تشمل إعادة الرصف، وتطوير الأرصفة، والجزيرة الوسطى للشارعين، وأعمدة الإنارة، ومن المقرر أن تنتهى من تلك الأعمال خلال الشهر الجارى.

وتأتى تلك الأعمال ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، التي من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة على مستوى الأحياء والمراكز، في إطار توجهات الدولة لهذا الشأن، وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة، ولتلبية رغبات المواطنين.