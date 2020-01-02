شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ستنر تعليمى بحى الدقى.. ورفع الإشغالات بالهرم.. وقافلة طبية بأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى، حملة لغلق سنتر تعليمي بدون ترخيص بشارع الجيزة بالتنسيق مع مديريه التعليم بالجيزة، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التصدى لكافة السناتر التعليمية الغير مرخصة وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والعمل على حلها ، وبحضور شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحى وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المنشأة لعدم ممارسة النشاط إلا بعد حصوله التراخيص اللازمة .

وفى السياق تابع الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية أعمال صيانة إصلاح بطريق مصر اسيوط السريع المتهالك نتيجة أعمال حفر الغاز لرفع كفاءة وتجميل الطريق كما تابع رئيس المدينة أعمال تقليم وقص وتجميل الاشجار بالجزيرة الوسطى بطريق مصر أسيوط وذلك لرفع كفاءة ونظافة وجمال الطريق وجارى العمل علي باقي الشوارع .

ونظمت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة قافلة طبية بقرية صول بمركز ومدينة اطفيح وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة محمود مدينة رئيس المركز وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

واستجابة للمواطنين تم شن حملات اشغالات علي شوارع نبيل طه وشارع حسانين حسنى وشارع الصفا والمروة والطوابق، بحى الهرم ، وسحب 3 مركبات توك توك من منطقة الطوابق وتنظيم الشارع، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم.

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ونفذت هيئة نظافة وتجميل الجيزة برئاسة شفيق جلال ، حملة لرفع كفاءة النظافة بنطاق حى الوراق ، حيث تم الدفع بفرق النظافة والغسيل ومعهم المعدات اللازمة وتم رفع مخلفات من بطيء دائرى من القومية وحتى شارع الغاز وشارع القومية، وشارع ترعة السواحل ، وشارع النيل .

كما نفذت الوحدة المحلية بالمتانيا تحت إشراف محمود زين العابدين شنب رئيس مركز ومدينة العياط، أعمال صيانة أعمدة الإنارة على طريق 53 المريوطية بناحية بمها.