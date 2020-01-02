شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء: موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم.

في بداية الاجتماع، أكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال، مطالبين بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.

وقد قررت الهيئة إنشاء لجنة ثقافية، تتكفل بإعادة استئناف الموسم الثقافي، بجامعة الأزهر ومدينة البعوث والمدن الجامعية بالأزهر، وإتاحة الوسائل والأدوات التي تساعدها في مواجهة كل فكر يناقض وسطية وسماحة المنهج الأزهري، والعمل على تعرية أصحابه ومروجيه.

وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء هيئة كبار العلماء، المحاور المقترحة لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، لوضع اللمسات النهائية عليها، ومناقشة ما تم إنجازه من إعدادات لإنجاح هذا المؤتمر، وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده، مؤكدين أن صناعة التجديد صناعة دقيقة، لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم، وأن للأزهر العديد من الجهود في مجال تجديد العلوم والدعوة، كما نظم الكثير من الأنشطة والفاعليات في ذلك الشأن.

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وكان قد أعلن الأزهر الشريف عن تنظيم مؤتمره العالمي بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، في الفترة من 27-28 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.

وكان قد أعرب فى وقت سابق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف، من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

وقال الأزهر الشريف في بيان له، إنه تلقى إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس السيسي وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الاسلامية ، المقرر عقده في يومى 27-28 يناير المقبل، بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية".