شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى بحى المطرية بحضور صادق عبد المقصود رئيس الحى ومسؤلى شركة الصرف الصحى والجهاز التنفيذى، حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى وذلك وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وكانت محافظة القاهرة، أعلنت أنه سيتم تطوير شارع المطراوى بحى المطرية ليكون مزارا سياحيا، على غرار شارع المعز، نظرا لأن الشارع يضم عدد من الأثار التاريخية، ويضم عدد مختلف من الحضارات منها الإسلامية والقبطية والفرعونية، مثل شجرة مريم والمسلة وغيرها.

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وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقدوا أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكى البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة، التى تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، واستمعا إلى شرح من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحى بالمنطقة ونقل المرافق التى تتم حالياً، حيث أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهى منها خلال شهر فبراير القادم ، ويشمل مشروع تطوير منطقة شجرة مريم والتى بدأتها وزارة السياحة والآثار، ترميم الشجرة وعمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة، وأعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، و تجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة فى مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.