شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: شهادة الأيزو تؤكد التزام الوزارة وجميع هيئاتها بجودة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بصفة عامة وسلطة الطيران المدنى المصرى بصفة خاصة لحصولهم على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 في مجال الجودة ، وذلك بعد حصول وزارة الطيران المدني على هذه الشهادة في نهاية عام 2018 كأول وزارة حكومية تحصل علىها

و أعرب منار عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء ليبرز التميز فى الأداء وتطبيقاً لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء، بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني نحو الإهتمام بالجمهور الخارجى وتقديم أفضل الخدمات لهم ، حيث قامت سلطة الطيران بتطبيق آليات العمل المناسبة من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين ، وكذا الإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.

و أشار وزير الطيران المدنى إلى أن رؤية وزارة الطيران تتبلور في إيجاد طيران مدني متميز عالمياً، رائداً على مستوى القارة السمراء والشرق الأوسط ومساهم في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن قطاع الطيران المدنى يضع فى مقدمة أولوياته وضع استراتيجية ممنهجة فى العمل والتى كانت أولى أهدافها الالتزام بمبادئ التخطيط العلمى وإستخدام الأساليب الحديثة فى الإدارة، بما يحقق سرعة إتخاذ القرار ، وتكمن أهمية شهادة الجودة في أنها تمثل إلتزام الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة بجودة وكفاءة خدماتها.

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وكان الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، استقبل ، اليوم الخميس ، المهندس طارق حوته مدير عام الشركة المانحة شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش والذى قام بتسليم شهادة الأيزو لسيادته ،و يأتى حصول السلطة على شهادة الأيزو تأكيداً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الطيران المدني تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية المتكاملة 2030 ‪ بتطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة.

وقدم الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران الشكر لجميع العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات بالسلطة، كما قدم الحفنى شهادات تقدير لكل من الطيار محمد صلاح مدير عام نظم السلامة بالسلطة، و كيميائى صفوت عبد التواب بالإدارة المركزية للجودة بوزارة الطيران، والمهندس عمر مهران مفتش صلاحية طائرات بالسلطة، والمهندس أحمد جاد الرب مفتش تجهيزات سلامة الملاحة ، مشيرًا إلى أن نجاح سلطة الطيران المدنى بإجتياز كافة التفتيشات الدولية يعد إنجازًا مُشرفاً لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني المصري من السلطات الطيران المدنى الرائدة على مستوى العالم فى الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001/2015 التى تعد أحد أهم المعايير الهامة لبند القيادة فى نموذج التميز الحكومي بما يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات المواصفات الدولية وأن هذه الشهادة تعد عامل تحفيزى للعاملين بقطاع الطيران المدنى على الاستمرار في تطبيق معايير الجودة والذى يأتي ضمن مواكبة توجهات وتطلعات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة .