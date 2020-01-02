شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة على قائمة "بلومبرج بيزنس ويك" لأفضل 20 وجهة سياحية فى 2020 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مجلة "بيزنس ويك" التابعة لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة ترشيحاتها لأفضل 20 مدينة حول العالم ينصح بزيارتها فى العام الجديد للراغبين فى قضاء عطلة مميزة نظرا لما تتمتع به المدينة العريقة من طقس دافئ ومناظر طبيعية خلابة، وكونها موطنا لإرث سياحى وحضارى غنى ومتنوع يمنح الزائر فرصة جيدة لاستكساف الحضارات القديمة.

وفى تقرير حمل عنوان "أين تذهب فى 2020"، أشارت المجلة الأمريكية إلى أن مدينة القاهرة سوف تشهد قريبا حدثا تاريخيا فريدا هو افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر فى الربع الأخير من العام الحالي، وأن المتحف يعد أضخم متحف للآثار فى العالم، ومن المقرر أن يضم مجموعات كبيرة من القطع الأثرية العريقة والفريدة يتم عرضها لأول مرة للجمهور بالفخامة اللائقة بها.

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وأوضحت أن المتحف الكبير يقام على مساحة تقدر قيمتها بنصف مليار دولار وهو أحد أكبر المشاريع التنموية التى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه فى سبيل الارتقاء بقطاع السياحة الذى حقق عائدا قياسيا العام الماضى بلغ 5ر12 مليار دولار فى يونيو.

ومن المقرر أن يستقبل المتحف الكبير خلال الفترة القادمة ما يقرب من 50 ألف قطعة أثرية جديدة، حيث يستهدف ذلك المشروع الضخم استقطاب 5 ملايين سائح سنويا.