شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعد نموذج للتصريح بمشاركة الأطفال القصر فى عمل إعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، نموذج للتصريح بمشاركة الأطفال القصر فى عمل إعلامى وموافقة ولى الأمر وذلك ضمن مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى مختلف وسائل الإعلام.

تضمن النموذج إقرار من ولى أمر الطفل بأن المؤسسة الإعلامية قد أوضحت بشكل كامل طبيعة مشاركة طفله فى هذا العمل وأنه يتفهم الغرض منه و أنه قرأ أسئلة المقابلة أو البرنامج النصي أو السياق الذى سيشارك فيه طفله و أنه تأكد من أن مساهمة طفله لا تحتوى على أي شيء غير مناسب من شأنه أن يشكل خطرا على سلامته بشكل عام أو يضر به أو يضر بسمعته أو ينتهك أي من حقوق المؤلف .

وجاء فى نموذج التصريح أنه يوافق على أن تشمل مشاركة طفله فى العمل على تصويره أو التسجيل له والتقاط صور فوتوغرافية له وفقا للشروط المتفق عليها وأنه يوافق على أن تستخدم أى لقطات أو تسجيلات أو مقاطع فيديو ناتجة عن ذلك بشكل عام بما فى ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر أو مواد التسويق والدعاية الخاصة بالعمل فى جميع الوسائط بما فى ذلك المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.

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ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه يتم استخدام هذا النموذج عند مشاركة الطفل فى أى عمل إعلامى بما فى ذلك البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية و الإنتاج الفنى والإعلانات وأى أنشطة وسائط إعلامية آخرى ذات صلة .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قد أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى مختلف وسائل الإعلام.

أولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) وكيفية تعامل الاعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم، وأتت الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.