شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الجمهورية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 52 مكرر (د)، قرارات رئيس الجمهورية، بتجديد تعيين محمد شعبان عبدالفتاح مرعي، ومحمد عبدالعزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، على أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير.
كما يعين جمال محمد عبدالعزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبوالنجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات؟، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2019، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي المكافأة المالية المكررة لكل من النائبين.
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