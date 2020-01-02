شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي يطالب بملاحقة النظام التركي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره «حرب المرتزقة.. جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية»، اليوم الخميس، والذى قدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التي ارتكبتها تركيا ومازالت ضد ليبيا وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم.
ورصد التقرير عددا من الجرائم التي تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر فى وسائل الإعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية، وكيف ساهمت فى عمليات قتل وحشى واختفاء قسرى وقتل خارج نطاق القانون وتصدير للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومه من النظام التركى وتنتمى غالبيتها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا.
ودعا التقرير إلى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة في نظام روما الأساسى لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان، والبدء في إجراءات ملاحقة النظام التركى بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إن التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التي قام بها النظام التركى إلى حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة في القانون الدولى لأنها خرقت القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس 2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا- إلا ان انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم الأول وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة.
وأشار «عبدالحافظ» إلى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر رحلات جوية تزايدت في الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادى الاخوانى عبدالكريم بلحاج وتعمل في الأراضى التركى، وكذلك تورط شركة سادات التركية للخدمات الأمنية في تدريب المرتزقة وتجنيدهم من بين شباب التيارات الدينية ثم إرسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي.
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