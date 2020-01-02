شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي يطالب بملاحقة النظام التركي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ‏ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره «حرب المرتزقة.. ‏جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية»، اليوم الخميس، ‏والذى قدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التي ارتكبتها تركيا ومازالت ‏ضد ليبيا وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة ‏الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم.

ورصد التقرير عددا من الجرائم التي تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر ‏فى وسائل الإعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية، وكيف ساهمت ‏فى عمليات قتل وحشى واختفاء قسرى وقتل خارج نطاق القانون وتصدير ‏للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومه من ‏النظام التركى وتنتمى غالبيتها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ‏ليبيا.‏

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ودعا التقرير إلى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة في ‏نظام روما الأساسى لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان، والبدء في إجراءات ملاحقة النظام التركى بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ‏ليبيا‏.

وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إن ‏التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التي قام بها النظام التركى إلى ‏حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة في القانون الدولى لأنها خرقت القرار ‏الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال ‏مارس 2011، الذي ‏طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ‏بمنع بيع أو توريد الأسلحة ‏ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 ‏الذي يسمح للدول الأعضاء ‏بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها ‏بهدف التصدي لدخول ‏السلاح إلى ليبيا- إلا ان انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم ‏الأول وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة.

وأشار «عبدالحافظ» إلى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر ‏رحلات جوية تزايدت في الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادى ‏الاخوانى عبدالكريم بلحاج وتعمل في الأراضى التركى، وكذلك تورط ‏شركة سادات التركية للخدمات الأمنية في تدريب المرتزقة وتجنيدهم من ‏بين شباب التيارات الدينية ثم إرسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي.‏