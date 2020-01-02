شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. «التنمية المحلية»: بدء دورتين للعاملين بالمحليات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، خطته التدريبية للعام المالى الحالى، دورتين جديديتين للمرة الأولى ضمن الخطط التدريبية للعاملين بالمحليات، خلال الأسبوع المقبل.

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وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورتين عبارة عن الكفاءة والفاعلية فى تطبيق الحجز الإدارى لتعظيم إيرادات الدولة للعاملين والمديرين فى إدارات الإيرادات ولجان الحجز الإدارى والتحصيل، ودورة ترتيب الوظائف والموازنة للعاملين والمديرين بادارات الموارد البشرية. كما ينظم المركز دورة جديدة للغة الإنجليزية.

كما يتواصل للأسبوع الثالث على التوالى البرنامج التدريبى الذى تنظمه الوزارة لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى منظومة الادارة المحلية والذين تقدموا للاعلان رقم 2 لسنة 2019 وتم تصفيتهم الى 75 مرشحاً، حيث يتم التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة والقوانين المتعلقة بالمحليات لمدة 6 أسابيع منها 3 أسابيع تدريب نظرى بمركز سقارة لاكساب المرشحين المهارات الفنية والادارية والمالية اللازمة لعمل القيادات المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية الاسبوع القادم 210 متدربين.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات دورة (آليات الإسراع بالتنمية)، لرفع مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس وأحياء و فى مجال التنمية الاقتصادية فى المحليات، واستفاد منها 54 متدرباً من جميع المحافظات.