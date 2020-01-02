شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بمنصبه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، المهندس مجدي الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، لتهنئته بمنصبه الجديد رئيساً للإدارة المركزية للتوجيه المائي بمصلحة الري ندباً، طبقاً لقرار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

قدم المحافظ الشكر لرئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمجهوداته الملموسة وآدائه المتميز في تطوير منظومة العمل والحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد رئيساً لإدارة التوجيه المائي بمصلحة الري.

من جانبه، أعرب المهندس مجدي الشحات عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على استقباله له، اليوم، بمكتبه وتقديم الشكر لما قدمه خلال فترة عمله داخل الجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في قطاعات العمل المختلفة.