شكرا لقرائتكم خبر عن «سيكوباتي».. طبيب نفسي يُعلق على المشاركين في واقعة التحرش الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلق الله الإنسان وكرمه وحافظ على نفسه ودمه وعرضه وعقله، ولا يجوز لأي فرد أن يعتدى على من كرمه الله وأحاطه بسياج منيع بأي نوع من الاعتداء».. هكذا علق الدكتور عبدالفتاح عواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، على واقعة التحرش بفتاة المنصورة ليلة رأس السنة.

كان قد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو ليلة الاحتفال برأس السنة يظهر تجمهر عدد من الشباب حول فتاة بمدينة المنصورة، والتحرش بها جنسيًا، إلى أن تمكن شبان من إنقاذها بوضعها داخل سيارة.

وانتقد «عواري» الظاهرة، التي وصفها بـ«الغربية على أخلاقيات وعادات وتقاليد المجتمع المصري»، مؤكدًا أنه «البعض لم يعد يلتزم بالعادات والأخلاقيات المتعارف عليها في المجتمعات الشرقية، فبعضهم أصبح يتخلى عن الأخلاقيات والواجبات أمام الغرائز الجنسية، مثلما ظهر في مقطع الفيديو».

وشدد على أن «أي فعل يعتدى على الإنسان بأي شكل من الأشكال فهو محرم من الله، ومحفوظ من الشريعة والقانون، وأن فعل التحرش أمر مُشين وغير أخلاقي، ومُنافي للقيم والأخلاق، ولا تقره أعراف مجتمعاتنا».

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وأكد عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أنه «مهما كانت الأسباب الداعية للفعل الشائن الذي قام به هؤلاء الشباب، فإنه لا يجوز لأي شاب أن يفكر مجرد التفكير في انتهاك حرمه هذه الفتاة، لأن حرمتها مُصانة»، مؤكدًا أن «فعل التحرش مُجرم في الشرع والقانون، ويجب توقيع عقوبات رادعة على هؤلاء الشباب حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن الفتاة هي الأخت والأم والأبنة».

وأوضح الدكتور محمود أبوالعزائم، استشارى الطب النفسي، أن «من قام بالواقعة شخص (سيكوباتي) يعانى من تكرار الفعل الخاطئ، ويحتاج إلى العلاج النفسي، لأنه شخصية غير سوية تعانى الكثير من المشاكل النفسية، التي تدفعه إلى التحرش، مثل ضعف الشخصية، والكبت الجنسي».

واضاف «أبوالعزائم» أن «الشخصيات التابعة للمتحرش، يكونوا من ضعاف الشخصية، والمقلدين، يعانون من تأخر الفرص وبعض الأمراض، فالمتحرش يلجأ إلى هذا الفعل لتفريغ طاقته الغريزية، ليشعر أنه شخص ذو قيمة، لأنه استمد طاقته من عمل الفاحشة، بسبب ما يعانيه من كبت جنسي، وانفلات أخلاقي».

وعن انتشار ظاهرة التحرش في الأعياد والمناسبات، يرى الخبير النفسي أن «معظم الشباب يجدونها فرصة لتعاطى الخمر والمخدرات التي تذهب السيطرة على التصرف، وتأخر فرص الزواج، وبعض الأمراض».

فيما يرى النائب عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن «التحرش مُجرم شرعًا وقانونًا، ويجب تغليظ العقوبات القانونية على كل من يرتكب هذه الجريمة»، مؤكدًا على «ضرورة وجود أخصائي اجتماعي داخل كل منشاة تعليمية، لتقويم سلوك الطلاب، وعلاج أي أعراض قد تؤدي إلى وجود أفعال ينفر منها المجتمع، وزيادة برامج التوعية في وسائل الإعلام، وعلى المؤسسات الدينية والتعليمية دور كبير، للتخلص من ظاهرة التحرش، الغريبة على المجتمع المصري».

*ينشر هذا الموضوع ضمن برنامج «المصري اليوم» للتدريب