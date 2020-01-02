شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية الرياضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، بجولة تفقدية في لجان الامتحانات بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته، الدكتور سعد عبدالجليل، عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتور صفوت حشيش، وكيل الكلية، والدكتور عادل صبري، رئيس الكنترول.

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واطمأن المحرصاوي، على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة بالهدوء الذي ساد لجان الامتحانات، وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطلاب.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة المحافظة على مستوى النظافة بالمدرجات وخارجها، وتوفير الهدوء والإنارة المناسبة داخل اللجان. وخلال جولته، أجرى رئيس الجامعة حوارا مباشرا مع الطلاب واستمع إليهم وإلى احتياجاتهم، وأكد لهم أن الجامعة وقياداتها تعمل في خدمة الطالب أولا وأخيرا.

امتحانات جامعة الأزهر