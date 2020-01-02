شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق الحضاري»: تحرير 350 محضر تعد على المباني التراثية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى جهاز التنسيق الحضاري، من وضع حدود واشتراطات الحماية العمرانية لمدينة رشيد، تمهيدا لضمها إلى قائمة التراث العالمى باليونسكو، ويسعى الجهاز حاليا إلى حصـر ممتلكات المدينة من مقومات طبيعية وتراثية، باعتبارها موقعا تراثيا متميزا، من خلال لجنة علمية كبيرة تضم خبراء في التخطيط والآثار والعمارة، كما يعمل الجهاز على تنفيذ مشاريع للارتقاء بالفراغ العمرانى بالمدينة.

وقال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز، إن مدينة رشيد تزخر بالكثير من المبانى التراثية المتميزة، وقد عمل الخبراء على تقديم حلول ومعالجات للفراغات العمرانية بقلب المدينة، بهدف تعظيم قيمة المبانى التراثية وإظهارها وتمهيد الفراغات المقابلة لها لاستقبال الزائرين، فضلا عن تقديم اقتراح بعمل مسار للسائحين، يربط بين المبانى التراثية والتاريخية، يشمل تطوير الارضيات والارصفة، بمواد تعكس تاريخ وقيمة المكان، وإضافة عناصر تشجير تزيد من القيمة الجمالية للمكان والربط بين المسارات الخاصة بالسيارات.

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وأوضح أبوسعدة أنه خلال عام 2019، انتهى الجهاز من عمل الكثير من المشروعات الحيوية، في إطار حماية وتعزيز التراث، حيث قام الجهاز بتقديم مشروع لتطوير المنطقة المحيطة بتكية ابوالدهب تمهيدا لافتتاح متحف نجيب محفوظ، وانتهى من عمل جدارية فنية مواجهة للمتحف.

وأعلن عن تحرير 350 محضرا بسبب التعدى على المبانى التراثية في محافظات مصر كلها، بالإضافة إلى معاينة الخبراء بالجهاز لـ150 شكوى، وبلاغ منها، لافتا إلى أن أغلب الشكاوى تمثلت في التعدى على واجهات المبانى والتعدى على الممرات الجانبية ولحدائق الخاصة بالعقارات وإضافة غرف على السطح أو وضع لافتات إعلانية كبيرة، فضلا عن التعدى على البدرومات والحدائق الأمامية.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن الجهاز انتهى من تركيب 300 لوحة من مشروع «عاش هنا» بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى يهدف إلى توثيق مسيرة رواد مصر ورموزها في مجالات السياسة والثقافة والفكر والفن والدين والعلم.