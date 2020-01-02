شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 30 مليون جنيه.. «الصحة» توافق على أول مصنع لأدوية أمراض المناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الصحة والسكان على ترخيص إنشاء أول مصنع متخصص في إنتاج أدوية الأمراض المناعية، ليكون الأول من نوعه بمصر وأيضا بالقارة الأفريقية.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصنع أدوية الأمراض المناعية سيبدأ نشاطه بطرح 7 أدوية في السوق المحلية، مؤكداً أنه سيُصنع الأدوية فيه وفقاً لأحدث النظم والمعايير العالمية في مجال إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية.

وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، على أن إنتاج تلك الأدوية في مصر جزء من الواجب الوطني لصناعات الأدوية المحلية في توفير بدائل وعلاجات آمنة للمريض المصري، وبسعر أرخص كثيراً من المنتج المستورد حيث أنه في متناول الجميع، وبجودة لا تقل إطلاقاً عن المنتج الأجنبي.

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وقال «أرمانيوس»، إن «المصنع» سيمنح «هيئة الشراء الموحد» بدائل وطنية لأدوية أمراض المناعة، والتي كانت تتحمل الدولة عبء دولاري كبير في استيرادها من الخارج، كما أنه سيُمكن «الهيئة» بالإضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من أداء الواجب الوطني في إتاحة الأدوية التي يحتاجها المريض المصري في أي وقت وبتكلفة منخفضة تماماً.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع تلك الأدوية متقدمة، وتنتج أقراص وكبسولات لمرضى لم يكن أمامهم سوى العلاج المستورد، والذي كان يتم استيراده بـ«سعر غالي جداً»، بما يضع عبء على الدولة والمريض، مضيفاً: «لكن هذا سيصبح من الماضي قريباً جداً».

وأشار إلى أن منتجات هذا المصنع لن تخدم السوق المحلية فقط، ولكن من المُستهدف تصديرها أيضاً لعدة دول إفريقية على المدى القريب.

يُذكر أن المصنع أنشئ في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تُقدر بـ 30 مليون جنيهاً مصرياً عبر إعادة تأهيل مصنع أدوية قائم، حيث تم مده بتكنولوجيات متقدمة جداً، وهو أول مصنع منفصل متخصص في إنتاج «الأدوية المناعية» بمصر، حيث سيطرح 6 أدوية جديدة بالأسواق.