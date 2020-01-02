شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» عن واقعة «فتاة المنصورة»: تسئ لسمعة مصر ولا يجب أن تمر دون عقاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، واقعة التحرش الجماعي، بفتاة داخل مدينة المنصورة من قبل مجموعة من الشباب غير الأسوياء.

وأشار المجلس إلى أن الفيديو الذي تم تداوله صادم ومخالف لكل قيم وأخلاق المجتمع المصري، الذي يتميز بالأصالة والترابط والإحترام، وما بدر من الشباب المتحرش في حق تلك الفتاة يسئ لكل فتاة وامرأة مصرية، كما يسئ لكل الشعب المصري فهو تصرف غريب وشاذ.

وطالب المجلس، في بيان له: «مديرية أمن الدقهلية بسرعة القبض على مرتكبي واقعة التحرش في أحد أهم شوارع المنصورة في احتفالات رأس السنة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة ليكونوا عبرة لأمثالهم من أصحاب النفوس المريضة».

وأكد البيان أن جرائم التحرش لا يجب أن تمر علينا مرور الكرام، ولابد أن يتكاتف المجتمع كله للقضاء عليها لأنها تسئ لسمعة مصر في الخارج.

وقالت الدكتورة فرحة الشناوي، مقرر المجلس القومي للمرأة، إن ما حدث تصرف مشين ويسئ لسمعة مصر بالخارج، ولا يمكن أن يمر دون عقاب، ويجب أن يتم القبض على الجناه، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وقالت «الشناوي» في تصريح لـ«المصري اليوم»، الخميس: «أنا من مدينة المنصورة ولم نرى أو نسمع من قبل عن مثل تلك الجرائم المشينة، فالمنصورة أخرجت للعالم فنانين ومثقفين وعلماء وشوارعها تحتضن كل الثقافات وتتقبل الآخر، ولايمكن أن نقبل أن يكون من أبنائها مثل هؤلاء الهمجيين الذين ظهروا بالفيديو».

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وأضافت: «نحن نتابع عن كثب ما يتم من إجراءات لضبط الجناة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن هوية الفتاة ضحية الواقعة، وننظر معرفة شخصيتها لدعمها قانونيًا ومعنويًا ونفسيًا، فهى بحاجة لتكاتف الجميع لتتخلص من الآثار النفسية لما تعرضت له».

وأدانت «الشناوي» اتهام الفتاة بأنها مسؤولة عما تعرضت له، وقالت: «صدمت من أن البعض اتهم الفتاة بأنها السبب في تعرضها للتحرش، فهي ضحية ولا يجب أن نكيل لها الإتهامات لمجرد أنها ارتدت ملابس لا تعجب البعض، فهذه نظرة غير سوية، والمتحرش مجرم ولا يجب أن ينال أي تعاطف، ومن يقول غير ذلك يحتاج لعلاج نفسي».

وعلى الصعيد نفسه، أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، واقعة «التحرش الجماعي»، مؤكدًا في بيان رسمي: «أن التحرش الجنسي آفه تهدد سلامة وأمن المجتمع»، وعُرف التحرش الجنسي بأنه التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى.

وطالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، في بيان له المحامي العام بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وصولا لردع المتهمين وعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظًا على سمعة ومكانة مصر، فحسب آخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر 99% من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحده لواقعة تحرش جنسي، وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة.

وذكر البيان «أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

وأوضح أن «العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه».

وعلى إثر ذلك، ناشد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجله لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص.